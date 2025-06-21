В Азербайджане выросли цены на ремонт автомобилей - ВИДЕО

От покраски и полировки до жестяных работ и восстановления фар - каждый мастер устанавливает цену в зависимости от вида выполняемых работ, однако расценки уже не те, что были раньше.

Как передает Xəzər TV, одной из самых востребованных среди водителей услуг остаются полировка и химчистка салона. Стоимость этих процедур выросла примерно на 20%.

В малярных работах, где используется краска, для достижения качественного результата требуется не только время, но и применение соответствующих материалов.

Как отмечают мастера, именно по этой причине цены остаются нестабильными.

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