СМИ: Трамп и Эрдоган пытались на прошлой неделе организовать встречу между США и Ираном в Стамбуле

Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган пытались на прошлой неделе организовать встречу американской и иранской делегаций высокого ранга в Стамбуле.

Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на свои источники.

По их данным, попытка провалилась в связи с тем, что не получилось связаться с верховным лидером исламской республики аятоллой Али Хаменеи, который должен был дать одобрение на проведение встречи. По информации портала, аятолла скрывается из-за опасений возможного покушения.