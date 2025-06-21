ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира бригады БПЛА ВВС КСИР Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в официальном Telegram-канале о ликвидации военно-воздушными силами страны командира второй бригады БПЛА ВВС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Аминпура Джудаки.

«ВВС Израиля нанесли удар и уничтожили Аминпура Джудаки, командира второй бригады БПЛА ВВС КСИР»,- гласит заявление ЦАХАЛ.

Отмечается, что Джудаки занял должность после ликвидации силами ЦАХАЛ бывшего командира второй бригады БПЛА ВВС КСИР Тахера Пура 13 июня и курировал «сотни» атак БПЛА на израильскую территорию из района Ахваза на юго-западе Ирана.

Источник: РИА Новости