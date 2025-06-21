Арагчи: Иран будет готов в ответ атаковать военных США на Ближнем Востоке

Тегеран будет готов нанести ответные удары по американским военным на Ближнем Востоке, если США присоединятся к развязанным Израилем военным действиям.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью телеканалу NBC News.

«Когда идет война, обе стороны атакуют друг друга. Это вполне понятно. Самозащита - это законное право каждой страны», - сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли Иран наносить ответные удары в том числе по американским военным в регионе.

Глава МИД исламской республики выразил уверенность в том, что президент США Дональд Трамп при желании мог бы в ходе одного телефонного разговора убедить Израиль прекратить атаковать Иран. «Необходим лишь телефонный звонок из Вашингтона в Тель-Авив, чтобы положить этому всему конец», - убежден Арагчи.

Трамп ранее сказал, что США готовы дать Ирану максимум две недели на то, чтобы попытаться дипломатическим путем прийти к урегулированию кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана, предотвратив нанесение Вашингтоном ударов по исламской республике.

Источник: ТАСС