ЦАХАЛ заявила об ударе по инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударе флота по инфраструктуре сил «Радван» шиитского движения «Хезболлах» на юге Ливана.

«Ночью корабль ВМС Израиля нанес удар по объекту террористической инфраструктуры «Хезболлах», а именно сил «Радван» в районе Накуры на юге Ливана», - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале ЦАХАЛ.

Отмечается, что объект инфраструктуры "Хезболлах" был поражен после получения о нем сведений подразделением 504 ЦАХАЛ, которое ранее допросило пленного бойца движения.

Военные утверждают, что объект использовался «для осуществления террористических атак против израильских мирных жителей и является вопиющим нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном».

Источник: РИА Новости