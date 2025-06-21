В МИД России призвали Армению трезво смотреть на обеспечение безопасности

Армении, «заморозившей» членство в ОДКБ, стоит трезво смотреть на возможности обеспечения своей безопасности, в том числе в коллективном формате, высказал мнение в интервью РИА Новости заместитель главы МИД России Александр Панкин.

В разговоре на полях ПМЭФ собеседник подтвердил, что ситуация неуплаты Ереваномвзноса в ОДКБ может начать рассматриваться после 31 декабря 2025 года, однако остается под вопросом, в каком ключе пойдет рассмотрение.

«Все понимают, что Армения, которая заморозила, как они выражаются, членство в ОДКБ, не участвует в принятии решений, но и не препятствует ему, всё же должна, наверное, трезво смотреть на возможности обеспечения своей безопасности, в том числе в коллективном формате ОДКБ. Решение в любом случае будет за армянскими властями», - отметил дипломат.

Ранее замминистра отмечал, что, если Армения не оплатит взнос до конца 2025 года, государства-члены ОДКБ могут рассмотреть различные сценарии развития ситуации.

В феврале 2024 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что республика заморозила свое участие в ОДКБ. Также Пашинян говорил, что возвращение Армении в ОДКБ становится все более трудным, если не сказать невозможным, по его словам, «точка невозврата» пройдена. Как подчеркивал замглавы МИД РФ Михаил Галузин, западники подтолкнули власти Армении к заморозке участия в ОДКБ. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, слова Пашиняна о том, что ОДКБ якобы «бросила Армению в беде», не соответствуют действительности.