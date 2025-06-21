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Высшее образование Азербайджана демонстрирует впечатляющую динамику на фоне роста количества азербайджанских вузов - участников рейтинга лучших университетов мира с трёх до девяти

First News Media10:35 - Сегодня
Высшее образование Азербайджана демонстрирует впечатляющую динамику на фоне роста количества азербайджанских вузов - участников рейтинга лучших университетов мира с трёх до девяти

Девять азербайджанских вузов вошли в новый рейтинг лучших университетов мира 2026 года – QS World University Rankings 2026, который был опубликован 19 июня.

Шесть из них дебютируют в рейтинге, в то время как три остальных вуза улучшают свои прошлогодние позиции, демонстрируя блестящие результаты национальной системы высшего образования в текущем рейтинговом цикле.

Бакинский государственный университет сохраняет наивысшую позицию среди вузов страны, вошедших в рейтинг, поднимаясь на 688-ю строчку рейтинга лучших вузов мира.

Рейтинг лучших университетов мира 2026 года – QS World University Rankings 2026:

результаты азербайджанских вузов

Место в стране

2026

2025

Название высшего учебного заведения

1

=688

951-1000

Бакинский государственный университет

2

801-850

1001-1200

Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC)

3

851-900

1001-1200

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности

3

851-900

Азербайджанский технический университет

5

901-950

Бакинский инженерный университет

6

951-1000

Университет Хазар

=7

1001-1200

Азербайджанский архитектурно-строительный университет

=7

1001-1200

Сумгаитский государственный университет

9

1201-1400

Университет АДА

© QS Quacquarelli Symonds 2004–2025, TopUniversities.com

Среди 106 стран и территорий, представленных в рейтинге, Азербайджан занимает второе место по количеству новых участников, которое делит с Иорданией.

Страныитерриторииснаивысшимколичествомвузов – новых участников рейтингалучших университетов мира – QS World University Rankings

Страна / территория

Количество вузов, вошедших

в рейтинг впервые

Количество вузов

в рейтинге

Количество вузов, потерявших позиции

Количество вузов, сохранивших позиции

Количество вузов, улучшивших позиции

Индия

8

54

11

13

22

Иордания

6

16

0

4

6

Азербайджан

6

9

0

0

3

Соединённые Штаты Америки

5

192

60

49

78

Узбекистан

5

7

0

0

2

Бен Саутер, старший вице-президент QS Quacquarelli Symonds, комментирует: «Азербайджан показывает блестящие результаты в рейтинге лучших университетов мира 2026 года – QS World University Rankings 2026.

Улучшение позиций трёх вузов – участников прошлогоднего рейтинга – и дебют в рейтинге шести вузов страны – это абсолютно выдающееся достижение».

По индикатору Соотношение количества преподавателей и студентов среднее значение азербайджанских вузов – участников нового рейтинга составляет 65,1 – это 11-й результат среди стран мира, чьи вузы вошли в рейтинг.

По этому индикатору Сумгаитский государственный университет занимает 58-е место в мире, Бакинский государственный университет – 85-е, а Азербайджанский технический университет входит в топ-200 лучших вузов мира, располагаясь на 157-й строчке. Это свидетельствует о высоком качестве образовательной среды как об одном из главных преимуществ обучения в вузах страны.

Азербайджанские вузы – участники прошлогоднего рейтинга показывают положительную динамику по целому ряду индикаторов: Академическая репутация, Репутация среди работодателей, Соотношение количества преподавателей и студентов, Доля иностранных преподавателей, Доля иностранных студентов и Достижения выпускников.

«Несмотря на сильные результаты азербайджанских вузов, новый рейтинг высвечивает основные возможности для дальнейшего улучшения позиций», – продолжает Бен Саутер. «Вузы Азербайджана продемонстрировали, что способны наращивать положительную динамику по ряду направлений, вместе с тем необходимы последовательные усилия для достижения стратегических целей по укреплению позиций азербайджанских вузов».

Сергей Христолюбов, региональный директор QS Quacquarelli Symonds, добавляет: «Новый выпуск нашего флагманского рейтинга подтверждает неоспоримое лидерство Азербайджана в сфере высшего образования в Кавказском регионе. В рейтинге лучших университетов мира 2026 года –QS World University Rankings 2026 Азербайджан насчитывает в три раза больше вузов, чем остальные две страны региона вместе взятые.

Более того, Азербайджан утроил количество вузов в рейтинге лучших университетов мира 2026 года – QS World University Rankings 2026, а Бакинский государственный университет – лидер высшего образования страны – вошёл в топ-700 лучших вузов мира. Эти успехи свидетельствуют о повседневной эффективной системной работе руководителей и экспертов азербайджанских высших учебных заведений».

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