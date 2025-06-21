Высшее образование Азербайджана демонстрирует впечатляющую динамику на фоне роста количества азербайджанских вузов - участников рейтинга лучших университетов мира с трёх до девяти
Девять азербайджанских вузов вошли в новый рейтинг лучших университетов мира 2026 года – QS World University Rankings 2026, который был опубликован 19 июня.
Шесть из них дебютируют в рейтинге, в то время как три остальных вуза улучшают свои прошлогодние позиции, демонстрируя блестящие результаты национальной системы высшего образования в текущем рейтинговом цикле.
Бакинский государственный университет сохраняет наивысшую позицию среди вузов страны, вошедших в рейтинг, поднимаясь на 688-ю строчку рейтинга лучших вузов мира.
|
Рейтинг лучших университетов мира 2026 года – QS World University Rankings 2026:
результаты азербайджанских вузов
|
Место в стране
|
2026
|
2025
|
Название высшего учебного заведения
|
1
|
=688
|
951-1000
|
Бакинский государственный университет
|
2
|
801-850
|
1001-1200
|
Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC)
|
3
|
851-900
|
1001-1200
|
Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности
|
3
|
851-900
|
Азербайджанский технический университет
|
5
|
901-950
|
Бакинский инженерный университет
|
6
|
951-1000
|
Университет Хазар
|
=7
|
1001-1200
|
Азербайджанский архитектурно-строительный университет
|
=7
|
1001-1200
|
Сумгаитский государственный университет
|
9
|
1201-1400
|
Университет АДА
|
© QS Quacquarelli Symonds 2004–2025, TopUniversities.com
Среди 106 стран и территорий, представленных в рейтинге, Азербайджан занимает второе место по количеству новых участников, которое делит с Иорданией.
|
Страныитерриторииснаивысшимколичествомвузов – новых участников рейтингалучших университетов мира – QS World University Rankings
|
Страна / территория
|
Количество вузов, вошедших
в рейтинг впервые
|
Количество вузов
в рейтинге
|
Количество вузов, потерявших позиции
|
Количество вузов, сохранивших позиции
|
Количество вузов, улучшивших позиции
|
Индия
|
8
|
54
|
11
|
13
|
22
|
Иордания
|
6
|
16
|
0
|
4
|
6
|
Азербайджан
|
6
|
9
|
0
|
0
|
3
|
Соединённые Штаты Америки
|
5
|
192
|
60
|
49
|
78
|
Узбекистан
|
5
|
7
|
0
|
0
|
2
Бен Саутер, старший вице-президент QS Quacquarelli Symonds, комментирует: «Азербайджан показывает блестящие результаты в рейтинге лучших университетов мира 2026 года – QS World University Rankings 2026.
Улучшение позиций трёх вузов – участников прошлогоднего рейтинга – и дебют в рейтинге шести вузов страны – это абсолютно выдающееся достижение».
По индикатору Соотношение количества преподавателей и студентов среднее значение азербайджанских вузов – участников нового рейтинга составляет 65,1 – это 11-й результат среди стран мира, чьи вузы вошли в рейтинг.
По этому индикатору Сумгаитский государственный университет занимает 58-е место в мире, Бакинский государственный университет – 85-е, а Азербайджанский технический университет входит в топ-200 лучших вузов мира, располагаясь на 157-й строчке. Это свидетельствует о высоком качестве образовательной среды как об одном из главных преимуществ обучения в вузах страны.
Азербайджанские вузы – участники прошлогоднего рейтинга показывают положительную динамику по целому ряду индикаторов: Академическая репутация, Репутация среди работодателей, Соотношение количества преподавателей и студентов, Доля иностранных преподавателей, Доля иностранных студентов и Достижения выпускников.
«Несмотря на сильные результаты азербайджанских вузов, новый рейтинг высвечивает основные возможности для дальнейшего улучшения позиций», – продолжает Бен Саутер. «Вузы Азербайджана продемонстрировали, что способны наращивать положительную динамику по ряду направлений, вместе с тем необходимы последовательные усилия для достижения стратегических целей по укреплению позиций азербайджанских вузов».
Сергей Христолюбов, региональный директор QS Quacquarelli Symonds, добавляет: «Новый выпуск нашего флагманского рейтинга подтверждает неоспоримое лидерство Азербайджана в сфере высшего образования в Кавказском регионе. В рейтинге лучших университетов мира 2026 года –QS World University Rankings 2026 Азербайджан насчитывает в три раза больше вузов, чем остальные две страны региона вместе взятые.
Более того, Азербайджан утроил количество вузов в рейтинге лучших университетов мира 2026 года – QS World University Rankings 2026, а Бакинский государственный университет – лидер высшего образования страны – вошёл в топ-700 лучших вузов мира. Эти успехи свидетельствуют о повседневной эффективной системной работе руководителей и экспертов азербайджанских высших учебных заведений».