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Путин уверен, что большинство украинцев заинтересованы в дружбе с Россией

First News Media10:50 - Сегодня
Путин уверен, что большинство украинцев заинтересованы в дружбе с Россией

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia выразил уверенность, что большинство граждан Украины заинтересованы в дружбе с Россией.

«Я уверен, что большинство украинского народа заинтересовано в сохранении дружественных отношений с Россией. Все эти вопросы обсуждались в Стамбуле в 2022 году, и я хочу это подчеркнуть и отметить, что мы были на грани подписания соглашения в 2022 году»,- цитирует телеканал слова президента на арабском языке.

Источник: РИА Новости

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