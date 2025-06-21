«Где ступает нога русского солдата - то наше». Главные заявления Путина в Петербурге

Президент России Владимир Путин выступил с рядом заявлений на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 20 июня.

Представляем вниманию главные заявления президента России на пленарном заседании ПМЭФ.

Об Украине

- «Я уже много раз говорил, что считаю русский и украинский народ одним народом на самом деле. В этом смысле вся Украина наша, — заявил Путин, отвечая на вопрос, куда может дойти российская армия. — Но мы исходим из реалий, которые складываются. Безусловно, есть люди, их немало, в соседней стране, которые стремятся к обеспечению своего суверенитета, независимости. Ну и дай бог им здоровья. И мы, кстати говоря, никогда не подвергали сомнению право украинского народа на независимость и суверенитет».

- «Происходит определенная логика боевых действий, и войска оказываются на разных территориях. У нас есть старинное правило — там, где ступает нога русского солдата, то наше».

- «Мы не настаиваем на капитуляции Украины. Мы настаиваем на признании реалий, которые сложились на земле».

- Путин не исключил, что глубина «зоны безопасности», которую Россия хочет создать в Сумской области, составит 10–12 км от границы. «У нас нет такой задачи — забрать Сумы, но я этого не исключаю», — добавил он.

- «Вместе с тем основания, на которых Украина стала независимой и суверенной, были изложены в Декларации о независимости Украины от 1991 года, где ясно, черным по белому написано, что Украина — это внеблоковое, неядерное нейтральное государство. Неплохо бы вернуться к этим основополагающим ценностям».

- Использование Украиной «грязной бомбы» против России стало бы колоссальной и последней ошибкой, заявил Путин. По его словам, на данный момент подтверждений таких намерений нет, однако Москва исходит из того, что они могут появиться. «Мы всегда отвечаем на все угрозы, которые нам создают, зеркально», — добавил президент России.

О войне Израиля и Ирана

- Президент России заявил, что предпочел бы, чтобы все разговоры к возможности ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи остались на уровне риторики. «Российская Федерация всегда выступала за безопасность каждой страны без ущерба для безопасности другой», — добавил он.

- Россия находится в контакте с Израилем и Ираном, не стремится к посредничеству, а предлагает идеи урегулирования конфликта, заявил Путин. На вопрос о наличии политического решения он ответил: «Всегда в таких случаях лучше не забегать вперед, чтобы не навредить этому процессу. Но, на мой взгляд, такие точки [соприкосновения] есть». Путин заявил, что ему очень бы хотелось, чтобы идеи России об урегулировании конфликта Израиля и Ирана были реализованы.

- «Те, кто продвигает нарративы о ненадежности России как союзника, — провокаторы. Они провоцируют ситуацию, но это им не поможет, они не добьются своих целей. Мы поддерживаем Иран в борьбе за его законные интересы, в том числе в борьбе за его интересы по мирному атому. И мы всегда занимали эту позицию».

- «Кто говорит, что мы [Россия] должны были сделать больше, — что больше? Начинать какие-то боевые операции — так, что ли? У нас и так идут боевые операции с теми, которых мы считаем противниками тех идей, которые мы защищаем, и теми, кто создает угрозы для Российской Федерации».

- «Та позиция, которую мы занимаем, в том числе в рамках ООН, я в этом глубоко убежден, она соответствует как интересам Ирана, так и интересам Государства Израиль».

Об угрозе третьей мировой войны

- Путин заявил, что его беспокоит возможность скатывания мира к третьей мировой войне. «Говорю без всякой иронии, без шуток. Конечно, очень много конфликтного потенциала, он растет. И у нас под носом, нас это касается напрямую — конфликт, который мы переживаем на Украине. То, что происходит на Ближнем Востоке. Конечно, нас очень беспокоит то, что происходит вокруг ядерных объектов Ирана», — добавил он.

О возможности национализации

- Приватизация в 1990-х годах была далеко не лучшим решением с точки зрения социальной справедливости, «а еще более худшим решением будет сейчас начать все забирать назад», заявил президент России.

- Передача аэропорта Домодедово в собственность государства не имеет «ничего общего с национализацией», уточнил он. «Возня вокруг этого объекта идет уже давно, не вчера возник этот спор, он идет много лет и вылился в это решение суда», — сказал он.

- «Нужно в конце концов выработать нормативную базу по срокам давности всех событий подобного рода и закрыть эту тему раз и навсегда».

- По поводу возможности обратного выкупа иностранными компаниями своих активов в России — нужно понять, «кто и как у нас уходил, на каких основаниях», считает Путин. «Если кто-то уходил по политическим соображениям, под давлением политических лиц своих стран, то это, значит, ненадежные партнеры. Они поставили в трудное положение трудовые коллективы, которые могли оказаться на улице», — сказал он.

- «Мы вообще считаем, что частные инвестиции — это то, что нам нужно, и то, без чего вряд ли сможет эффективно развиваться российская экономика. И это в полной мере касается и иностранных инвестиций. Мы же наших инвесторов, которые раньше работали на протяжении достаточно длительного времени, из России не эвакуировали, никого отсюда не изгоняли. Многие инвесторы сами ушли с большими потерями. Но наша политика в этом смысле не претерпела никаких изменений».

О состоянии экономики России

- «Экономика России должна стать более технологичной. И это не пожелание, это объективное требование сегодняшнего, да и завтрашнего дня. Вызов, на который обязательно нужно отвечать, если мы хотим стать сильнее. А мы хотим».

- По мнению Путина, представление об экономике России как о сырьевой «устарело». «Вклад сырьевой составляющей в экономическую динамику нашей страны уже не является определяющим. Благодаря работе десятков тысяч предприятий и компаний наша экономика не просто уверенно развивается, а становится более качественной, сложной и многогранной», — сказал он.

- «Несмотря на сложный внешний фон, ВВП России в последние два года прибавлял более 4% ежегодно, то есть рос темпами выше среднемировых», — сказал президент. В частности, по его словам, прирост ненефтегазового ВВП в 2023 году составил 7,2%, в 2024-м — 4,9%.

- Годовая инфляция в России снизилась до 9,6%. По словам президента, ситуация с ростом цен развивается лучше ожиданий, что позволило смягчить денежно-кредитную политику.

- Россия достигла рекордного снижения уровня бедности: по итогам прошлого года она составила 7,2%. «В 2000 году уровень бедности составлял 29% в России. В такой, скажем прямо, унизительной ситуации у нас находилось 42,3 млн человек. По итогам 2024 года это уже не 29%, а 7,2%, и это не 42,3 млн человек, это 10,5 млн человек. Ну, конечно, мы должны стремиться к тому, чтобы и эту цифру сокращать. Мы так и собираемся делать, до 7% сокращать и далее до 5%», — сказал Путин.

- «Ориентир для национальной модели — чтобы Россия к 2030 году была в двадцатке мировых лидеров по условиям ведения бизнеса с учетом обновленных международных методик».

- «Сейчас задача — сделать использование цифрового рубля массовым. Как среди граждан, так и предприятий, банков. Я прошу Центральный банк и правительство ускорить необходимые процедуры и определить сроки перехода на новый этап технологического развития нашей финансовой сферы».

Об армии и ВПК

- «Мы будем на новой технологической базе повышать боевые возможности Вооруженных сил России, модернизировать объекты военной инфраструктуры, оснащать их по последнему слову техники, образцами вооружения и оборудования, которое на практике, в боевых условиях доказывают свою эффективность».

- По его словам, России нужно уходить от «деления компаний на чисто оборонно-промышленные и на предприятия, работающие исключительно в гражданском сегменте». «Где возможно, добиваться сопряжения оборонно-промышленного комплекса в гражданском секторе, наладить выпуск продукции двойного назначения», — добавил Путин.

- Россия будет развивать военно-техническое сотрудничество с дружественными странами, речь идет в том числе о совместных разработках, подготовке кадров, создании предприятий и производственных мощностей под ключ, заявил Путин.

Источник: РБК