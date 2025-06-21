СМИ: Иран может нанести удар по ядерному объекту в Димоне

Иран рассматривает возможность нанесения удара по ядерному исследовательскому центру в израильском городе Димона в случае эскалации конфликта между двумя странами.

Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на иранского чиновника высокого ранга.

"Ядерный реактор в Димоне может стать нашей законной целью, если конфликт перейдет на новый уровень", - сказал неназванный собеседник телеканала. Согласно его утверждению, израильская сторона скрывает, что удары Ирана наносят серьезный ущерб.

По словам источника Al Jazeera, Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) обладает "точной информацией о запасах ракет ПВО у Израиля". "Вооруженные силы Ирана планируют свои удары таким образом, чтобы истощить запасы израильских противоракет".

Источник: ТАСС