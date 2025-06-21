Пакистан предложил выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира

Правительство Пакистана 20 июня официально рекомендовало выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира в 2026 году.

«Правительство Пакистана приняло решение официально рекомендовать президента Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира 2026 года», — говорится в сообщении правительства в социальной сети X.

Отмечается, что соответствующая инициатива является знаком признания «решительного дипломатического вмешательства» Трампа в урегулирование недавнего конфликта между Индией и Пакистаном.

В правительстве также подчеркнули, что благодаря действиям главы Белого дома было обеспечено прекращение огня и нейтрализовано развязывание конфликта между двумя ядерными державами, который мог бы привести к «катастрофическим последствиям» для миллионов людей.

«Лидерство президента Трампа во время пакистано-индийского кризиса 2025 года наглядно демонстрирует продолжение его наследия прагматичной дипломатии и эффективного миростроительства», — подытожили в публикации.

Британский политик лорд Майкл Эшкрофт в ноябре 2024 года заявлял о мечте Трампа получить Нобелевскую премию. Позднее, 21 января, президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что поддержит выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира в случае, если американскому президенту удастся сдержать обещание по завершению всех имеющихся конфликтов.

Источник: Известия