Иностранные дипломаты ознакомились со строительными работами в Агдаме - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса ознакомились со строительными работами в освобожденном от оккупации городе Агдам.

Участников поездки сопровождал помощник Президента – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов проинформировал делегацию о созидательной работе, проводимой в Агдаме.

Сначала делегация ознакомилась с Агдамским центром мугама. Фундамент Агдамского центра мугама был заложен в мае 2023 года Президентом Ильхамом Алиевым и первой леди Мехрибан Алиевой и сдан в эксплуатацию 10 мая текущего года. В центре созданы кафе, кинотеатр, библиотека и два танцевальных зала. Концертный зал на 474 места располагает всеми необходимыми условиями для организации различных культурных мероприятий, в том числе мугамных концертов. В центре имеется 15 учебных классов, выставочный зал, конференц-зал и другие помещения. На территории Центра мугама также построен открытый амфитеатр на 615 зрителей. Центр сыграет важную роль в восстановлении дооккупационной славы древнего искусства мугама – жемчужины Карабахского региона, обучении мугаму и его пропаганде, прививая молодому поколению любовь к этому жанру традиционной азербайджанской музыки.

Затем представители дипломатического корпуса прибыли в комплекс Имарет в городе Агдам. Одним из историко-архитектурных сооружений в Агдамском районе, подвергшихся армянскому вандализму, является дворец основателя Карабахского ханства Панахали-хана. Во время оккупации, как и другие историко-культурные и религиозные памятники, дворец Панахали-хана также подвергся осквернению и вандализму со стороны армян. В комплексе Имарет находятся могилы основателя Карабахского ханства Панахали-хана и правивших ханством в различные годы Ибрагимхалил-хана, его сына, последнего правителя Карабаха Мехдигулу-хана, а также дочери Мехдигулу-хана – выдающейся поэтессы, художницы Хуршидбану Натаван. На этом кладбище также похоронены и другие выдающиеся личности из рода карабахских ханов. После оккупации города Агдам кладбище подверглось армянскому вандализму. Усыпальница Ибрагимхалил-хана и надгробный памятник Хуршидбану Натаван также были разрушены армянскими вандалами.

После освобождения от оккупации в Агдамском комплексе Имарет были проведены реставрационные работы и археологические исследования. Комплекс площадью 3,3 гектара состоит из построек, предусмотренных для проведения церемоний, усыпальниц, исторического кладбища, конного комплекса для презентации карабахских скакунов и центра для посетителей. Комплекс является одним из важных туристических и культурных центров не только Карабаха, но и всего Азербайджана.

Гости также посетили Агдамский промышленный парк. Для развития предпринимательской деятельности в Агдамском промышленном парке создана благоприятная инвестиционная среда. Так, предприниматели обеспечиваются готовой инфраструктурой за счет государственных средств. В настоящее время 28 субъектам предпринимательства с инвестиционным портфелем более 260 миллионов манатов предоставлен статус резидента в промышленном парке, а 4 предпринимателям – статус нерезидента. Более 70 процентов парка уже сдано в пользование предпринимателей.

Делегация побывала на заводе по производству обоев Общества с ограниченной ответственностью Mister Decor, где была проинформирована о том, что предприятие с объемом инвестиций 8 миллионов манатов является первым заводом, специализирующимся на производстве обоев на Южном Кавказе. Его годовая производственная мощность составляет 2,1 миллиона рулонов обоев. Уже начат экспорт обоев, произведенных на предприятии.

Также дипломаты ознакомились с деятельностью завода ООО Eel Electric по производству электрораспределительного оборудования, электрических розеток и бетонных подстанций.

Поездка представителей дипломатического корпуса в Восточный Зангезур и Карабах, начавшаяся 20 июня с международного аэропорта Лачин, завершилась на Агдамском железнодорожном вокзале. Делегации сообщили, что 10 числа минувшего месяца Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Агдамского железнодорожного и автовокзального комплекса. Повышая доступность общественного транспорта в регионе, Агдамский железнодорожно-автовокзальный комплекс также внесет существенный вклад в социально-экономическое возрождение региона и расширение межрегиональных связей, сыграет большую роль в обеспечении комфортных поездок возвращающихся на родные земли соотечественников в другие города и районы, а также послужит расширению транспортного потенциала Азербайджана в целом.

Дипломаты выехали из Агдамского железнодорожного и автовокзального комплекса в Баку на скоростном поезде.

15:45

Представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, 21 июня в рамках визита в Восточный Зангезур и Карабах посетили город Шуша.

Делегацию сопровождал помощник Президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, специальный представитель Президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов проинформировал гостей об истории города, его состоянии в период оккупации, а также о восстановительно-созидательных работах, проводимых здесь после освобождения города от оккупации. Он отметил, что за время почти 30-летней оккупации исторические здания, мечети и памятники города Шуша подвергались армянскому вандализму. После освобождения города Шуша от оккупации здесь начались широкомасштабные восстановительно-созидательные работы. Наряду с созданием инфраструктуры, в Шуше ведется также реставрация исторического облика города, историко-культурных памятников.

Знакомство делегации с Шушой началось с дома-музея выдающегося композитора, основоположника нашего профессионального музыкального искусства и национальной оперы азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли. Дом Узеира Гаджибейли был построен в XIX веке. В 1959 году здание начало функционировать как дом-музей, который функционировал до оккупации города Шуша. В музее хранились предметы быта семьи Гаджибейли, личные вещи композитора, фотографии и книги - всего 1700 экспонатов. После оккупации города Шуша армянами музей прекратил свою деятельность, его экспонаты были разграблены, а здание разрушено. Из 1700 экспонатов музея удалось сохранить лишь 136.

После освобождения города Шуша от оккупации дом-музей Узеира Гаджибейли, как и ряд исторических зданий, был отреставрирован. В ходе реставрационных работ, проведенных Фондом Гейдара Алиева, в здании музея была создана новая экспозиция, состоящая из спасенных экспонатов дома-музея Узеира Гаджибейли.

Затем делегация посетила баню «Ширин су». Она была построена в 1880 году. Раньше другие бани города использовали соленую колодезную воду с близлежащих территорий. Эта баня была оснащена пресной водой, привезенной в Шушу дочерью хана Хуршидбану Натаван. Поэтому баню и прозвали «Ширин су». После оккупации города Шуша армянами в 1992 году в баню «Ширин су» были внесены изменения, не соответствующие архитектурному стилю памятника, пристроены дополнительные здания, и она пришла в негодность. «Ширин су» была отреставрирована в 2022-2024 годах.

Гостям, посетившим квартал Мердинли, рассказали, что город Шуша - культурная столица Азербайджана, известен своими кварталами, а также архитектурными памятниками. В древней Шуше было 17 кварталов. Построенный в конце XVIII - начале XIX века квартал Мердинли расположен в центральной части города. Многие известные личности были родом из Мердинли. Как и другие исторические места города Шуша, квартал подвергся армянскому вандализму.

Представители дипломатического корпуса также ознакомились с ходом строительных работ, проводимых на улице Карабах в Шуше. Всего на этой улице в рамках государственно-частного партнерства ведется строительство 10 зданий различного назначения. Среди строящихся зданий - гостиница, офисы и объекты общественного питания. Строительные работы ведутся в соответствии с общим обликом города. При строительстве зданий используются камни города Шуша. Строительство этих зданий является частью мер по развитию исторического азербайджанского города Шуша.

Гости также посетили дом-музей народного артиста Бюльбюля, внесшего большой вклад в развитие азербайджанской музыкальной культуры и сыгравшего важную роль в становлении и развитии профессиональной вокальной школы. Выдающийся музыкант родился и провел детство в этом доме, который с 1982 года функционировал как дом-музей. Здесь представлены фотографии, запечатлевшие детство Бюльбюля, некоторые его личные вещи, в том числе гавал. В музее собрано около 9 тыс. документов, отражающих творческую, научно-исследовательскую, педагогическую и общественную деятельность Бюльбюля. Здесь же были представлены материалы, подтверждающие многолетнюю плодотворную творческую деятельность Бюльбюля по созданию новой вокальной школы в Азербайджане, изучению и пропаганде народной музыки.

Дом-музей прекратил свою деятельность в 1992 году после того, как подвергся армянскому вандализму во время Первой Карабахской войны. После освобождения города Шуша от оккупации по поручению Президента Ильхама Алиева в музее были проведены ремонтно-восстановительные и реконструкционные работы.

В рамках визита иностранные дипломаты также ознакомились с условиями, созданными в первом жилом комплексе в Шуше. Жилой комплекс, фундамент которого был заложен в 2021 году, был открыт 10 мая 2024 года. Все дома построены в традиционном шушинском стиле. В жилом комплексе, состоящем из двадцати трех зданий, созданы все условия для комфортной жизни жильцов. Бывшие внутренние переселенцы вернулись в родные города и поселились в жилом комплексе.

Затем иностранные дипломаты прибыли в усадебный комплекс Мехмандаровых. Он был построен в XVIII веке представителями рода Мехмандаровых. Принадлежащий семье Мехмандаровых комплекс включает в себя большое жилое здание, малое жилое здание, семейную мечеть и родник. После освобождения города Шуша от оккупации Фонд Гейдара Алиева провел строительно-восстановительные работы в усадебном комплексе Мехмандаровых, а также в семейной мечети и роднике на этой территории.

В заключение представители дипломатического корпуса, прибывшие на Джыдыр дюзю, любовались открывающимся отсюда пейзажем. Джыдыр дюзю - единственная и самая большая равнинная территория города, расположенная в самом сердце гор. По этой причине здесь издревле проводились скачки карабахских джигитов, состязания по игре човкан, праздновали Новруз и другие массовые торжества. Джыдыр дюзю всегда была излюбленным местом отдыха шушинцев и гостей города. Открывающаяся отсюда чудесная панорама завораживает человека. В ходе 44-дневной Отечественной войны героические азербайджанские солдаты проявили огромную храбрость, поднявшись по отвесным скалам на Джыдыр дюзю и ценой своей жизни и крови освободили Шушу от оккупации. Сегодня Джыдыр дюзю, как и до оккупации, стала местом проведения грандиозных мероприятий.

Участники поездки насладились природными пейзажами, открывающимися с Джыдыр дюзю.

Отметим, что накануне представители дипломатического корпуса ознакомились с ходом работ в Лачине.

11:15

Представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, в рамках поездки в Восточный Зангезур и Карабах прибыли в город Шуша.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, иностранные дипломаты ознакомятся с городом Шуша - жемчужиной Карабаха, символом истории и культуры Азербайджана, а также с проводимыми здесь строительно-восстановительными работами.

Гостей сопровождает помощник Президента – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев.

Отметим, что вчера представители дипломатического корпуса побывали в Лачине.