Названы оптовые цены на муку в Азербайджане

Цена 50-килограммового мешка муки в оптовых пунктах производителей муки в Азербайджане по состоянию на 19 июня была в пределах 26,6-28,2 маната, в том числе в городе Баку и Абшеронском районе - около 27-27,8 маната.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком.

"Самая низкая оптовая цена муки по стране зафиксирована в Шабранском районе - 26,6 маната, а самая высокая - в городе Гяндже - 28,2 маната", - отмечается в сообщении.

Напомним, что по состоянию на 12 июня цена 50-килограммового мешка муки в оптовых пунктах производителей муки в Азербайджане была в пределах 26,6-28,2 маната, в том числе в городе Баку и Абшеронском районе - около 27-27,5 маната.