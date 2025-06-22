Азербайджанский паломник, которому стало плохо в самолете при возвращении с хаджа, скончался

Скончался паломник Турал Мехдиев, которому стало плохо в самолете при возвращении с хаджа и который был впоследствии госпитализирован.

Как сообщает Oxu.Az, состояние паломника с ограниченными физическими возможностями, находившегося в инвалидной коляске, резко ухудшилось во время полета. В связи с этим экипаж принял решение о срочной посадке в ближайшем аэропорту - в иранском городе Решт.

Тогда Т.Мехдиев и сопровождавший его брат - Хаял Мехдиев - были доставлены машиной скорой помощи в медицинское учреждение. После стабилизации состояния паломника его перевезли в Баку.

Однако, несмотря на усилия врачей, спасти мужчину, состояние которого вновь ухудшилось, не удалось.