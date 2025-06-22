Президент Египта заявил, что у ирано-израильского кризиса нет военных решений

Нынешний конфликт между Ираном и Израилем должен быть урегулирован мирным путем, силовые методы не будут иметь успеха.

Такое мнение выразил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в телефонном разговоре со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом.

"Египет считает крайне важным немедленное прекращение огня и возобновление переговоров, чтобы разрешить этот кризис мирным путем, поскольку у него нет военных решений", - подчеркнул ас-Сиси. Слова египетского лидера опубликовал его официальный представитель Мухаммед аш-Шинави на своей странице в Facebook.

Президент Египта осудил "израильскую эскалацию" и заявил, что считает ее "угрозой для безопасности и стабильности региона в крайне критический момент".

Источник: ТАСС