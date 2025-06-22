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Иран даст сокрушительный ответ на атаки США - КСИР

First News Media13:45 - Сегодня
Иран даст сокрушительный ответ на атаки США - КСИР

Вооружённые силы Ирана дадут сокрушительный и вызывающий сожаление ответ на атаки США на территорию страны.

Об этом говорится в заявлении Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана.

Согласно заявлению, иранские военные отследили маршрут полёта самолётов, участвовавших в ударе США по Ирану, и определили их местоположение.

В документе подчёркивается, что наличие большого количества американских военных баз в регионе делает США уязвимыми и увеличивает масштабы возможных ответных ударов.

«Иранская ядерная программа, имеющая исключительно мирный характер, не будет уничтожена никакими атаками. Напротив, иранские учёные продолжат её развитие», — отмечается в заявлении.

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