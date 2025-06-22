 СМИ: Удары США по Ирану могут подтолкнуть Тегеран к созданию атомной бомбы | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

СМИ: Удары США по Ирану могут подтолкнуть Тегеран к созданию атомной бомбы

First News Media14:40 - Сегодня
СМИ: Удары США по Ирану могут подтолкнуть Тегеран к созданию атомной бомбы

Атака США на ядерные объекты Ирана может подтолкнуть правительство исламской республики к активизации усилий по созданию атомной бомбы.

Такую оценку привела газета The Washington Post (WP).

Как пишет издание, такой сценарий возможен, если у Ирана сохранятся возможности по обогащению урана после атак. При этом Тегеран пока не предпринимал подобных усилий, отмечает WP со ссылкой на данные американских спецслужб.

Газета назвала решение президента США Дональда Трампа об ударах по иранском ядерным объектам экстраординарной ставкой с высоким риском эскалации, отметив, что ни один президент США ранее не решался на удары по ядерным объектам Ирана.

Источник: ТАСС

Поделиться:
686

Актуально

Политика

МИД Азербайджана призвал США и Иран проявлять сдержанность

Политика

Азербайджан и Пакистан обсудили вопросы стратегического партнерства

Общество

Завтра в Азербайджане ожидаются ливни, грозы и сильный ветер

Общество

PASHA Property Management: Место, куда возвращаются с радостью - ФОТО

В мире

Глава МИД Ирана отправится с визитом в Москву

Каллас призвала Иран, Израиль и США вернуться за стол переговоров

СМИ: Удары США по Ирану могут подтолкнуть Тегеран к созданию атомной бомбы

Иран даст сокрушительный ответ на атаки США - КСИР

Выбор редактора

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

Новости для вас

Новые визовые правила: США отказывают студентам за посты в соцсетях

Президент Ирана заявил, что Тегеран не стремится обладать ядерным оружием

Хаменеи заявил, что Иран победит в конфликте с Израилем

Самвел Карапетян сделал заявление в связи с обыском в его доме - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

МИД Азербайджана призвал США и Иран проявлять сдержанность

Сегодня, 16:25

В Баку проходит мероприятие EuroVillage-2025

Сегодня, 16:00

В Евлахе в водоканале найдено тело 15-летнего подростка

Сегодня, 15:45

Глава МИД Ирана отправится с визитом в Москву

Сегодня, 15:25

Азербайджан и Пакистан обсудили вопросы стратегического партнерства

Сегодня, 15:10

Каллас призвала Иран, Израиль и США вернуться за стол переговоров

Сегодня, 14:55

СМИ: Удары США по Ирану могут подтолкнуть Тегеран к созданию атомной бомбы

Сегодня, 14:40

Завтра в Азербайджане ожидаются ливни, грозы и сильный ветер

Сегодня, 14:20

Азербайджан и Сомали обсудили перспективы сотрудничества

Сегодня, 14:00

Иран даст сокрушительный ответ на атаки США - КСИР

Сегодня, 13:45

Азербайджанский паломник, которому стало плохо в самолете при возвращении с хаджа, скончался

Сегодня, 13:20

МИД: Азербайджан поддерживает урегулирование конфликта в Джамму и Кашмире на основе норм международного права

Сегодня, 13:00

Иран впервые применил баллистическую ракету средней дальности Kheibar Shekan

Сегодня, 12:40

МАГАТЭ проведет экстренное заседание в связи с ситуацией в Иране

Сегодня, 12:20

В Баку обнаружены боеприпасы - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:00

Объявлена фактическая погода в Азербайджане

Сегодня, 11:45

В Иране казнили осужденного за шпионаж в пользу Израиля

Сегодня, 11:30

Администрация Трампа готовится к возможному ответному удару Ирана

Сегодня, 11:10

Иран имеет полное право защищать себя и свои национальные интересы - МИД

Сегодня, 10:50

ВВС Израиля начали новую серию атак на военные объекты в Иране

Сегодня, 10:25
Все новости
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра
1news TV

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

Одним из самых известных и древних видов декоративно-прикладного искусства Азербайджана является ковроткачество. На первый взгляд схожие, эти образцы искусства на самом17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00