Каллас призвала Иран, Израиль и США вернуться за стол переговоров

Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас на своей странице в социальной сети X призвала Иран, Израиль и США вернуться за стол переговоров.

«Я призываю все стороны остановиться и вернуться за стол переговоров, чтобы не допустить дальнейшей эскалации», — написала она.

При этом Каллас отметила, что главы МИД Евросоюза будут обсуждать ситуацию на Ближнем Востоке на плановой встрече в понедельник, 23 июня, в Люксембурге.

Также она добавила, что Тегерану «не должно быть позволено создавать ядерное оружие». По ее словм, это стало бы угрозой региональной безопасности.