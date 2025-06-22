Глава МИД Ирана отправится с визитом в Москву

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе пресс-конференции в Стамбуле анонсировал визит в Москву и встречу с президентом России Владимиром Путиным после удара Военно-воздушных сил (ВВС) США по иранским ядерным объектам.

Его цитирует Reuters.

«Сегодня я еду в Москву, и завтра утром у меня встреча с президентом Путиным», — сказал Аракчи, назвав Россию и Иран стратегическими партнерами.

Кроме того, он отметил, что в понедельник, 23 июня, проведет серьезные консультации с российским лидером.

Источник: Lenta.ru