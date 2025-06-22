Пентагон утверждает, что ядерные амбиции Ирана уничтожены при ударах США

Министр обороны США Пит Хегсет утверждает, что ядерные амбиции Ирана в результате нанесенных ВС США ударов по иранским ядерным объектам были уничтожены.

"Президент [США Дональд] Трамп уже более 10 лет последовательно заявляет, что Иран не должен обладать ядерным оружием. Благодаря решительному и дальновидному руководству президента Трампа и его приверженности принципу "мир посредством силы" ядерные амбиции Ирана были уничтожены. Многие президенты мечтали нанести окончательный удар по иранской ядерной программе, но никто не смог этого сделать до президента Трампа", - сказал глава Пентагона на совместной с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэном Кейном пресс-конференции.

Источник: ТАСС