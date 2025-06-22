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Вице-президент Турции: Регион нуждается в дипломатии, а не разрастании конфликтов

First News Media18:45 - Сегодня
Вице-президент Турции: Регион нуждается в дипломатии, а не разрастании конфликтов

Регион и человечество нуждаются не в разрастании конфликтов, а в эффективной и вызывающей доверие дипломатии.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в публикации вице-президента Турции Джевдета Йылмаза, размещенной в воскресенье в соцсетях в связи с ударом США по ядерным объектам Ирана.

Политик предупредил, что дальнейший рост эскалации в регионе сопряжен с увеличением гуманитарных и экономических издержек и новыми рисками безопасности для всех сторон.

Дж. Йылмаз отметил, что вовлечение США в конфликт между Ираном и Израилем «вывело процессы на уровень, вызывающий глубокую обеспокоенность».

«Если нынешний ход процессов не остановить и не задействовать рычаги дипломатии, региональная и глобальная безопасность столкнуться с еще более опасными последствиями», - говорится в публикации вице-президента Турции.

Дж. Йылмаз призвал мировое сообщество поддержать позицию Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, выступающего за дипломатическое урегулирование противоречий. «Турция продолжит поддерживать общепризнанные права человека, законность, справедливость, выступать за мирное решение проблем», - говорится далее в публикации.

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