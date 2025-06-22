Главы МИД ОИС сделали совместное заявление на фоне эскалации на Ближнем Востоке

Главы МИД стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) осудили дестабилизирующую политику Израиля в регионе и постановили создать министерскую контактную группу для работы по деэскалации.

Об этом говорится в Стамбульской декларации, принятой по итогам заседания совета глав МИД стран ОИС, прошедшего 21-22 июня в Турции.

"Осуждаем израильскую политику дестабилизации в регионе и его недавние нападения на Иран, Сирию и Ливан, представляющие собой вопиющее нарушение суверенитета и безопасности этих стран и международного права. Призываем международное сообщество принять сдерживающие меры, чтобы остановить эту агрессию и привлечь Израиль к ответственности за совершенные преступления. Постановляем создать открытую контактную группу министров, которой будет поручено установление регулярных контактов с соответствующими региональными и международными сторонами в целях поддержки усилий по деэскалации, прекращения агрессии против Ирана и достижения мирного урегулирования", - говорится в документе, распространенном МИД Турции.

В частности, в декларации также говорится:

Главы МИД призвали "как можно скорее" созвать Международную конференцию ООН по Палестине. "Необходимо возобновить деятельность рабочих групп, созданных в этой связи. Призываем все государства - члены ООН принять активное участие в данном мероприятии в новые даты, которые будут объявлены позднее".

Атаки Израиля на Иран угрожают гуманитарному, экономическому и экологическому положению в регионе. "Решительно осуждаем агрессию Израиля против Исламской Республики Иран. Подчеркиваем настоятельную необходимость прекращения израильских атак и нашу глубокую обеспокоенность этой опасной эскалацией, которая угрожает гуманитарному, экономическому и экологическому положению в регионе", - говорится в документе.

Необходимо немедленно открыть все КПП на границе с Газой и доставить туда помощь в необходимых объемах. "Мы осуждаем использование Израилем голода в качестве средства геноцида в секторе Газа". Министры также подчеркнули, что считают неприемлемыми "все попытки принудительного перемещения палестинцев с их земли" и осуждают стремление Израиля "сделать жизнь в Газе невозможной".

Саммит Организации исламского сотрудничества пройдет в Азербайджане в 2026 году. "Приветствуем встречу на высшем уровне, которая будет созвана в Азербайджане в 2026 году, надеемся на ее вклад в единство, солидарность и сотрудничество в исламском мире".

Источник: ТАСС