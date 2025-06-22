США могут усилить меры безопасности после удара по Ирану

США готовятся к повышенному уровню угроз национальной безопасности после удара по Ирану.

Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на изученный документ.

«В бюллетене национальной системы по борьбе с терроризмом предупреждается о «повышенной угрозе в США» после военных ударов США по ядерным объектам Ирана», — говорится в сообщении.

В бюллетене отмечается, что «вероятны низкоуровневые кибератаки на сети США со стороны проиранских хакеров».