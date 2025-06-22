Трамп заявил, что Иран должен согласиться на прекращение войны

Американский президент Дональд Трамп после ударов США по Ирану заявил, что Тегерану следует согласиться на прекращение конфликта.

"Я выступлю с обращением к нации в 22:00 (05:00 мск - прим. ТАСС) в Белом доме по поводу нашей очень успешной военной операции в Иране. Это исторический момент для США, Израиля и всего мира. Иран должен согласиться прекратить эту войну", - написал глава вашингтонской администрации на своей странице в Truth Social.

Ранее он сообщил, что ВВС США провели успешную атаку на "три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан". Он отметил, что все американские самолеты "находятся за пределами воздушного пространства Ирана" и "благополучно возвращаются домой".

В Пентагоне в ответ на просьбу ТАСС предоставить подробности произошедшего порекомендовали обратиться в Белый дом. В нем не ответили на просьбу ТАСС сообщить, уведомили ли заранее США Россию о своих планах нанесения ударов по Ирану, а также о том, было ли какое-либо взаимодействие между Вашингтоном и Москвой после этой операции.

По данным агентства Reuters, при атаке применялись стратегические бомбардировщики B-2, которые были ранее передислоцированы на тихоокеанский остров Гуам - заморскую территорию США. Эти самолеты могут быть оснащены американской авиабомбой GBU-57, предназначенной для уничтожения целей, находящихся глубоко под землей. Именно такой снаряд, по мнению экспертов, может быть использован для нанесения удара по ядерному объекту Фордо, который расположен на глубине около 90 метров.

Источник: ТАСС