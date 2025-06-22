 Трамп заявил, что Иран должен согласиться на прекращение войны | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Трамп заявил, что Иран должен согласиться на прекращение войны

First News Media08:45 - Сегодня
Трамп заявил, что Иран должен согласиться на прекращение войны

Американский президент Дональд Трамп после ударов США по Ирану заявил, что Тегерану следует согласиться на прекращение конфликта.

"Я выступлю с обращением к нации в 22:00 (05:00 мск - прим. ТАСС) в Белом доме по поводу нашей очень успешной военной операции в Иране. Это исторический момент для США, Израиля и всего мира. Иран должен согласиться прекратить эту войну", - написал глава вашингтонской администрации на своей странице в Truth Social.

Ранее он сообщил, что ВВС США провели успешную атаку на "три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан". Он отметил, что все американские самолеты "находятся за пределами воздушного пространства Ирана" и "благополучно возвращаются домой".

В Пентагоне в ответ на просьбу ТАСС предоставить подробности произошедшего порекомендовали обратиться в Белый дом. В нем не ответили на просьбу ТАСС сообщить, уведомили ли заранее США Россию о своих планах нанесения ударов по Ирану, а также о том, было ли какое-либо взаимодействие между Вашингтоном и Москвой после этой операции.

По данным агентства Reuters, при атаке применялись стратегические бомбардировщики B-2, которые были ранее передислоцированы на тихоокеанский остров Гуам - заморскую территорию США. Эти самолеты могут быть оснащены американской авиабомбой GBU-57, предназначенной для уничтожения целей, находящихся глубоко под землей. Именно такой снаряд, по мнению экспертов, может быть использован для нанесения удара по ядерному объекту Фордо, который расположен на глубине около 90 метров.

Источник: ТАСС

Поделиться:
164

Актуально

Спорт

Определился победитель главного боя первого в истории Азербайджана турнира UFC - ...

В мире

Трамп заявил о полном уничтожении объектов Ирана по обогащению урана

Спорт

Рафаэль Физиев выиграл бой на турнире UFC в Баку: «Я не мог тут проиграть» - ФОТО - ...

Общество

PASHA Property Management: Место, куда возвращаются с радостью - ФОТО

В мире

США нарушили международное право, атаковав иранские атомные объекты, заявил Арагчи

В Иране не выявили утечки радиации после ударов США по ядерным объектам

Нетаньяху поблагодарил США за удар по Ирану и заявил, что это «изменит историю»

Трамп заявил о полном уничтожении объектов Ирана по обогащению урана

Выбор редактора

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

Новости для вас

ЦАХАЛ заявил о завершении ударов по военной инфраструктуре Ирана

ВВС Израиля пытались атаковать аэропорт Тебриза - СМИ

Пезешкиан назвал условие для возобновления переговоров с США

AzTV извинилось перед зрителями за недостоверную информацию о покушении на Махмуда Ахмадинежада - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

США нарушили международное право, атаковав иранские атомные объекты, заявил Арагчи

Сегодня, 09:25

В Иране не выявили утечки радиации после ударов США по ядерным объектам

Сегодня, 09:15

Нетаньяху поблагодарил США за удар по Ирану и заявил, что это «изменит историю»

Сегодня, 09:05

Трамп заявил о полном уничтожении объектов Ирана по обогащению урана

Сегодня, 08:55

Трамп заявил, что Иран должен согласиться на прекращение войны

Сегодня, 08:45

Определился победитель главного боя первого в истории Азербайджана турнира UFC - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 02:35

Американский боец вышел на бой в Баку под мейхану - ВИДЕО

Сегодня, 01:58

Рафаэль Физиев выиграл бой на турнире UFC в Баку: «Я не мог тут проиграть» - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 01:45

Президент Египта заявил, что у ирано-израильского кризиса нет военных решений

Сегодня, 01:35

Кертис Блейдс vs Ризван Куниев: Кто победил на турнире UFC в Баку? - ФОТО

Сегодня, 01:05

МАГАТЭ: объект в Исфахане во второй раз за девять дней подвергся атаке Израиля

Сегодня, 01:00

Тофиг Мусаев проиграл свой дебютный бой в UFC - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 00:33

Победа досрочно: Назим Садыхов выиграл бой на турнире UFC в Баку - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 00:13

Резкое изменение ситуации в сфере безопасности на Ближнем Востоке вызывает беспокойство - Джейхун Байрамов

Сегодня, 00:05

В Минске объяснили, почему освободили Тихановского - ОБНОВЛЕНО

21 / 06 / 2025, 23:55

Определился первый победитель основного карда турнира UFC в Баку - ФОТО

21 / 06 / 2025, 23:40

Турецкий журналист Фатих Алтайлы задержан

21 / 06 / 2025, 23:30

Стартовали бои основного карда UFC Fight Night в Баку, в которых участвуют три азербайджанских бойца

21 / 06 / 2025, 23:18

Определились все победители предварительного карда UFC Fight Night в Баку - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

21 / 06 / 2025, 23:15

СМИ: Иран может нанести удар по ядерному объекту в Димоне

21 / 06 / 2025, 23:05
Все новости
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра
1news TV

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

Одним из самых известных и древних видов декоративно-прикладного искусства Азербайджана является ковроткачество. На первый взгляд схожие, эти образцы искусства на самом17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00