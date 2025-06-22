Нетаньяху поблагодарил США за удар по Ирану и заявил, что это «изменит историю»

Израиль благодарен президенту США Дональду Трампу за решение нанести удар по ядерным объектам в Иране.

Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. По его словам, такой шаг "изменит историю".

"Поздравляю, президент Трамп! Ваше смелое решение нанести по ядерным объектам Ирана удар со всей невероятной и праведной мощью Соединенных Штатов изменит историю", - сказал Нетаньяху в видеообращении, распространенном его канцелярией.

По его мнению, Израиль в ходе операции против Ирана, продолжающейся уже неделю, "сделал по-настоящему удивительные вещи", но удары США по исламской республике, по словам Нетаньяху, оказались "поистине непревзойденными". Америка, считает Нетаньяху, "сделала то, что ни одна страна в мире не могла сделать". "В истории будет записано, что президент Трамп принял меры, чтобы не допустить самый опасный режим в мире до самого опасного оружия в мире. Его лидерство сегодня привело к поворотному моменту в истории, который поможет вывести Ближний Восток и [регионы] за его пределами к процветанию и миру", - полагает израильский премьер.

Нетаньяху заметил, что он, как и Трамп, часто использует фразу: "Мир через силу". "Сначала приходит сила, затем приходит мир. И сегодня вечером президент Трамп и Соединенные Штаты действовали с большой силой. Президент Трамп, я благодарю вас, народ Израиля благодарит вас, силы цивилизации благодарят вас. Да благословит Бог Америку, да благословит Бог Израиль, и пусть Бог благословит наш непоколебимый союз, нашу нерушимую веру", - заключил он.

Источник: ТАСС