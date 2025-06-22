В Иране не выявили утечки радиации после ударов США по ядерным объектам

Организация по атомной энергии Ирана не зафиксировала утечки радиоактивных веществ после ударов США по ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо.

Об этом говорится в заявлении ведомства.

"Мы незамедлительно провели необходимые проверки на предмет возможной утечки радиоактивных веществ в районе атакованных объектов. Угрозы для населения нет", - сообщил регулятор, заявление которого приводит иранское государственное агентство IRNA.