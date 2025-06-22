США нарушили международное право, атаковав иранские атомные объекты, заявил Арагчи

США нарушили международное право и режим нераспространения ядерного оружия, атаковав иранские гражданские объекты в Исфахане, Натанзе и Фордо, удары по ядерной инфраструктуре будут иметь долгосрочные последствия.

Об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи.

"Соединенные Штаты, являясь постоянным членом Совета Безопасности, грубо нарушили Устав ООН, нормы международного права и Договор о нераспространении ядерного оружия, совершив нападение на мирные ядерные объекты Ирана. События сегодняшнего утра возмутительны и будут иметь долгосрочные последствия", - написал глава МИД в X.

Он также подчеркнул, что в соответствии с Уставом ООН, допускающим законную самооборону, республика оставляет за собой право защищать свой суверенитет и национальные интересы.

Источник: ТАСС