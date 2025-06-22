Иран запросил экстренное заседание СБ ООН

Удары, нанесенные Соединенными Штатами по Ирану, представляют собой грубое нарушение международного права и Устава ООН.

Об этом заявил иранский постпред при всемирной организации Амир Саид Иравани.

"Несомненно, военная агрессия США в отношении суверенитета и территориальной целостности [Ирана] представляет собой грубое нарушение международного права и обязательных к исполнению международных норм, закрепленных в Уставе ООН", - говорится в письме Иравани председателю Совбеза ООН и генсеку всемирной организации.

"В свете серьезных и далекоидущих последствий варварских и преступных действий в отношении международного мира и безопасности Исламская Республика Иран срочно запрашивает Совет Безопасности созвать экстренное заседание, чтобы безотлагательно обсудить этот вопиющий и незаконный акт агрессии", - также сказано в письме.