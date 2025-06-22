В Азербайджане состоится экзамен по приему на госслужбу

22 июня 2025 года Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) будет проведён вступительный экзамен на государственную службу по должностям административного типа категории B, подгруппа BB.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ГЭЦ.

Для участия в экзамене зарегистрировался 1 141 кандидат.

Кандидаты обязаны принести на экзамен оригинал документа, удостоверяющего личность, и "Пропускной лист на экзамен".

Экзамен будет проводиться в два потока — в 11:00 и в 16:00. Кандидаты, прибывшие после 10:45 и 15:45 соответственно, не будут допущены к экзамену.

Для проведения экзаменов привлечены 15 руководителей экзаменов, 77 наблюдателей и 10 сотрудников, обеспечивающих пропускной режим.