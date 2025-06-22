 Иран имеет полное право защищать себя и свои национальные интересы - МИД | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Иран имеет полное право защищать себя и свои национальные интересы - МИД

First News Media10:50 - Сегодня
Иран имеет полное право защищать себя и свои национальные интересы - МИД

Министерство иностранных дел Ирана резко осудило атаку США на иранские ядерные объекты, предназначенные для мирных целей.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Ирана.

В заявлении подчеркивается, что Иран имеет полное право всеми силами защищать себя и свои национальные интересы.

«На 10-й день воздушных атак Израиля на Иран, удары США по мирным ядерным объектам Ирана являются прямой агрессией против нашей страны. Военное нападение на ядерные объекты мирного назначения представляет собой грубое нарушение положений о территориальной целостности и национальном суверенитете, зафиксированных в Уставе ООН, а также серьезное нарушение Резолюции 2231 Совета Безопасности ООН и наносит удар по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)», — говорится в заявлении.

Иран призывает ООН, Совет Безопасности ООН, генерального секретаря ООН, Международное агентство по атомной энергии и другие профильные организации немедленно отреагировать на эту атаку.

Отметим, что ВВС США в ночь на воскресенье по бакинскому времени атаковали ядерные объекты Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Иранская сторона подтвердила нанесение ударов, при этом подчеркнув, что Тегеран продолжит развивать ядерную отрасль.

Поделиться:
215

Актуально

Общество

Объявлена фактическая погода в Азербайджане

В мире

Трамп заявил о полном уничтожении объектов Ирана по обогащению урана

Спорт

Определился победитель главного боя первого в истории Азербайджана турнира UFC - ...

Общество

PASHA Property Management: Место, куда возвращаются с радостью - ФОТО

В мире

В Иране казнили осужденного за шпионаж в пользу Израиля

Администрация Трампа готовится к возможному ответному удару Ирана

Иран имеет полное право защищать себя и свои национальные интересы - МИД

ВВС Израиля начали новую серию атак на военные объекты в Иране

Выбор редактора

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

Новости для вас

AzTV извинилось перед зрителями за недостоверную информацию о покушении на Махмуда Ахмадинежада - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Турции разбились два воздушных шара, есть погибший и раненые

ЦАХАЛ заявил о завершении ударов по военной инфраструктуре Ирана

Иран нанес ракетный удар по центру Тель-Авива

Последние новости

В Баку обнаружены боеприпасы - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:00

Объявлена фактическая погода в Азербайджане

Сегодня, 11:45

В Иране казнили осужденного за шпионаж в пользу Израиля

Сегодня, 11:30

Администрация Трампа готовится к возможному ответному удару Ирана

Сегодня, 11:10

Иран имеет полное право защищать себя и свои национальные интересы - МИД

Сегодня, 10:50

ВВС Израиля начали новую серию атак на военные объекты в Иране

Сегодня, 10:25

В Израиле 11 человек пострадали при атаке Ирана

Сегодня, 10:10

В Азербайджане состоится экзамен по приему на госслужбу

Сегодня, 10:00

У берегов Японии произошло сильное землетрясение

Сегодня, 09:45

Иран запросил экстренное заседание СБ ООН

Сегодня, 09:35

США нарушили международное право, атаковав иранские атомные объекты, заявил Арагчи

Сегодня, 09:25

В Иране не выявили утечки радиации после ударов США по ядерным объектам

Сегодня, 09:15

Нетаньяху поблагодарил США за удар по Ирану и заявил, что это «изменит историю»

Сегодня, 09:05

Трамп заявил о полном уничтожении объектов Ирана по обогащению урана

Сегодня, 08:55

Трамп заявил, что Иран должен согласиться на прекращение войны

Сегодня, 08:45

Определился победитель главного боя первого в истории Азербайджана турнира UFC - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 02:35

Американский боец вышел на бой в Баку под мейхану - ВИДЕО

Сегодня, 01:58

Рафаэль Физиев выиграл бой на турнире UFC в Баку: «Я не мог тут проиграть» - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 01:45

Президент Египта заявил, что у ирано-израильского кризиса нет военных решений

Сегодня, 01:35

Кертис Блейдс vs Ризван Куниев: Кто победил на турнире UFC в Баку? - ФОТО

Сегодня, 01:05
Все новости
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра
1news TV

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

Одним из самых известных и древних видов декоративно-прикладного искусства Азербайджана является ковроткачество. На первый взгляд схожие, эти образцы искусства на самом17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00