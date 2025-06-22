Иран имеет полное право защищать себя и свои национальные интересы - МИД

Министерство иностранных дел Ирана резко осудило атаку США на иранские ядерные объекты, предназначенные для мирных целей.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Ирана.

В заявлении подчеркивается, что Иран имеет полное право всеми силами защищать себя и свои национальные интересы.

«На 10-й день воздушных атак Израиля на Иран, удары США по мирным ядерным объектам Ирана являются прямой агрессией против нашей страны. Военное нападение на ядерные объекты мирного назначения представляет собой грубое нарушение положений о территориальной целостности и национальном суверенитете, зафиксированных в Уставе ООН, а также серьезное нарушение Резолюции 2231 Совета Безопасности ООН и наносит удар по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)», — говорится в заявлении.

Иран призывает ООН, Совет Безопасности ООН, генерального секретаря ООН, Международное агентство по атомной энергии и другие профильные организации немедленно отреагировать на эту атаку.

Отметим, что ВВС США в ночь на воскресенье по бакинскому времени атаковали ядерные объекты Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Иранская сторона подтвердила нанесение ударов, при этом подчеркнув, что Тегеран продолжит развивать ядерную отрасль.