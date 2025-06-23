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В Иране высказались об ответе на удары США

First News Media00:05 - Сегодня
В Иране высказались об ответе на удары США

Иран даст ответ на удары США, не опасаясь их реакции.

Об этом РИА Новости сообщил источник в сфере безопасности исламской республики.

Он обвинил американскую сторону в обмане, отметив, что она «говорит одно, а делает другое». По мнению собеседника агентства, Вашингтон пытается запугать Тегеран, предупреждая о жестком ответе на атаку с его стороны.

«Потому что они знают, что Иран ответит — и ответит решительно. Не мы начали эту войну, но раз уж она произошла и была нам навязана — мы ее не боимся», — сказал он.

Источник: Lenta.ru

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