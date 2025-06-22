МАГАТЭ проведет экстренное заседание в связи с ситуацией в Иране

Заседание Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), посвященное ситуации в Иране после американских ударов по иранским ядерным объектам, пройдет 23 июня.

Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"В связи с чрезвычайной ситуацией в Иране я созываю на завтра экстренное заседание Совета управляющих МАГАТЭ", - написал Гросси в X.

В ночь на 22 июня США нанесли удары по трем иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. МАГАТЭ сообщило, что не получало информации об увеличении уровня радиации за пределами ядерных объектов в Иране после американских ударов.