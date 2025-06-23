В Азербайджане предотвращен ввоз запрещенных препаратов и сигарет

На Нахчыванской таможне обнаружено крупное количество сигарет и психотропных препаратов.

Как сообщили в Управлении по связям с общественностью Государственного таможенного комитета, сотрудники Нахчыванского главного таможенного управления провели досмотр грузового транспортного средства на таможенных постах «Джульфа» и «Нахчыван Карготерминал», передает 1news.az.

В ходе досмотра было обнаружено 80 000 единиц сигарет, не задекларированных таможенному органу и не имеющих обязательной маркировки Азербайджанской Республики, а также 100 таблеток психотропного препарата «Алпразолам» и 177 коробок различных видов лекарств.

По данному факту проводится расследование.