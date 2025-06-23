 Обвиняемый в госизмене Бахруз Самедов приговорен к 15 годам лишения свободы | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Обвиняемый в госизмене Бахруз Самедов приговорен к 15 годам лишения свободы

First News Media17:05 - Сегодня
Обвиняемый в госизмене Бахруз Самедов приговорен к 15 годам лишения свободы

Завершился судебный процесс по уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности (СГБ) в отношении Бахруза Самедова, обвиняемого в государственной измене.

Как сообщает Report, на процессе, проходившем в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Эльнура Нуриева, был оглашен приговор обвиняемому.

Согласно приговору, он лишен свободы сроком на 15 лет.

Отметим, что Бахруз Самедов был задержан 21 августа прошлого года в ходе оперативно-следственных мероприятий, проведенных СГБ. Он обвиняется в сотрудничестве со спецслужбами Армении.

Ему предъявлено обвинение по статье 274 (государственная измена) УК АР.

Поделиться:
962

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Евлахского пилотного агропарка ...

Мнение

Армения стучится в восточные двери — но откроются ли они?

Общество

Очередной этап эвакуации: иностранные граждане высоко оценивают гостеприимство, ...

Общество

Погода на вторник: В Баку ожидается до 26 градусов тепла

Общество

Комментарий директора Global Olympiad Center на обвинения в организации ‭«фейковой школьной олимпиады» в Дубае

В 17 селах одного из районов Азербайджана временно не будет газа

Киберугроза глобального масштаба: Госслужба обратилась к населению

Диагностика и стационарное лечение кори покрываются за счёт ОМС

Выбор редактора

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

Новости для вас

«Заплатила 5000 манатов, а олимпиада - фейк»: родитель ученика LANDAU school обвиняет организаторов - ВИДЕО

Кто стал абитуриентом, набравшим наивысший балл в I группе специальностей?

История с «похищенной» 16-летней Назрин: «Я люблю его, и мы хотим создать семью» - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанская школьница добилась высокого результата на международной олимпиаде

Последние новости

Комментарий директора Global Olympiad Center на обвинения в организации ‭«фейковой школьной олимпиады» в Дубае

Сегодня, 18:44

В Баку ищут водителя, ездившего с закрытым госномером - ВИДЕО

Сегодня, 18:26

Трамп призвал игроков топливного рынка не повышать цену

Сегодня, 18:05

НАТО не считает удар США по Ирану противоречащим международному праву

Сегодня, 17:56

Крупная корональная дыра на Солнце предвещает магнитные бури на Земле

Сегодня, 17:40

В 17 селах одного из районов Азербайджана временно не будет газа

Сегодня, 17:39

Киберугроза глобального масштаба: Госслужба обратилась к населению

Сегодня, 17:35

Диагностика и стационарное лечение кори покрываются за счёт ОМС

Сегодня, 17:32

Эрдоган: Анкара делает все возможное, чтобы предотвратить катастрофу в регионе

Сегодня, 17:30

Азербайджанская песня ‭«Qal, sənə qurban» защищена от присвоения: видео удалено с YouTube

Сегодня, 17:29

Китай поблагодарил Азербайджан за эвакуацию китайцев из Ирана

Сегодня, 17:26

Ранее судимый гражданин задержан с крупной партией наркотиков в Азербайджане - ФОТО

Сегодня, 17:20

Иран пообещал США тяжелые последствия в ответ на удары по ядерным объектам

Сегодня, 17:13

Монеты ЗАО «AzerGold» представлены на Гонконгской международной нумизматической выставке - ФОТО

Сегодня, 17:12

Обвиняемый в госизмене Бахруз Самедов приговорен к 15 годам лишения свободы

Сегодня, 17:05

Армения стучится в восточные двери — но откроются ли они?

Сегодня, 16:30

Героин спрятали в мясной кости для передачи заключенному

Сегодня, 16:25

Араик Арутюнян: «Банк» на некогда оккупированных территориях Азербайджана был зарегистрирован Центральным банком Армении - СУД

Сегодня, 15:58

Азербайджан осудил теракт в церкви в Дамаске

Сегодня, 15:51

США через посредников передали Ирану намерение Израиля завершить конфликт - СМИ

Сегодня, 15:45
Все новости
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра
1news TV

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

Одним из самых известных и древних видов декоративно-прикладного искусства Азербайджана является ковроткачество. На первый взгляд схожие, эти образцы искусства на самом17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00