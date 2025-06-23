Азербайджанская песня ‭«Qal, sənə qurban» защищена от присвоения: видео удалено с YouTube

Известная песня «Qal, sənə qurban», автором музыки которой является азербайджанский композитор Алекпер Тагиев, а слова принадлежат выдающемуся поэту Микаилу Мушфигу, была незаконно присвоена кипрским исполнителем армянского происхождения Овиком Демирчяном.

Он опубликовал песню на платформе YouTube под названием "Hara gedir", представив её как армянскую композицию и исполнив на греческом языке.

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Как сообщили в Агентстве интеллектуальной собственности Азербайджана, по факту нарушения были предприняты оперативные меры. Сотрудничая с Общественным объединением «Индустрия цифрового и аудиовизуального вещания» (RAYS), которое осуществляет коллективное управление имущественными правами авторов, исполнителей и производителей фонограмм в цифровых сетях, Агентство добилось удаления видео с платформы.

Джамиля Суджадинова