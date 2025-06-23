Ранее судимый гражданин задержан с крупной партией наркотиков в Азербайджане - ФОТО

В Джалилабадском районе выявлен крупный факт незаконного оборота наркотиков. Как сообщает пресс-служба районного управления полиции, в ходе специальной операции был задержан ранее судимый гражданин Бабек Керимли.

У задержанного, а также по месту его жительства сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли 13 килограммов марихуаны и 199 таблеток метадона. По предварительным данным следствия, Керимли планировал распространять запрещенные вещества по различным адресам с целью получения материальной выгоды.

В отношении Бабека Керимли возбуждено уголовное дело, ему предъявлены обвинения, и судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Джамиля Суджадинова