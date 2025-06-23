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Концерт, проведенный в Ичери-шехер, вызвал обсуждения в сети

First News Media19:10 - Сегодня
Концерт, проведенный в Ичери-шехер, вызвал обсуждения в сети

Концертная программа, недавно прошедшая в Ичеришехер, вызвала обсуждения в социальных сетях.

Как сообщил Qafqazinfо, некоторые пользователи осудили проведение концерта музыкантами в мавзолеях, связанных с местами паломничества.

Они восприняли проведение подобных мероприятий возле мавзолеев придворного ученого эпохи Ширваншахов Сеида Яхьи Бакуви, а также других святых как проявление неуважения. Граждане раскритиковали ответственные структуры за то, что вместо популяризации этих святых, устраиваются шоу в мавзолеях.

По данному вопросу был установлен контакт с пресс-службой Управления заповедника "Ичеришехер".

Главный консультант службы Сафайя Ахмедова заявила, что с они пониманием относятся к мнениям, озвученным в связи с музыкальной программой, проведённой у мавзолея Бакуви:

"Чуткое отношение к историческим местам всегда было для нас важным. В то же время, важно, чтобы эти памятники жили как часть культурной жизни и становились узнаваемыми, особенно для молодого поколения. Во время указанного мероприятия не использовалось громкое звуковое оборудование, не было демонстрации неэтичного танца или поведения. Программа была представлена спокойно, эстетично и культурно.

Комплекс дворца Ширваншахов и в целом Ичеришехер неоднократно становились площадкой для подобных культурных проектов. В будущем при реализации подобных мероприятий будут внимательно учитываться общественное мнение и чуткость общества. Благодарим за внимание и чуткое отношение к мероприятиям, проходящим в Ичеришехер."

Следует отметить, что мавзолей — это сооружение, возведенное над могилами выдающихся мусульманских ученых, правителей, членов их семей и других исторических личностей, покрытое специальными куполами.

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