В Ичеришехер состоялось открытие социального проекта «Истории с улиц» - ФОТО

20 июня 2025 года при поддержке Администрации Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» и при организационной поддержке Arts Council Azerbaijan на площади Гоша Гала в Ичеришехер состоялось открытие социального и благотворительного проекта «Истории с улиц».

Автором проекта является Сурая Мамедли.

Главная цель проекта — призвать общество не оставаться равнодушным к судьбе бездомных животных, укрепить в обществе чувство милосердия, сострадания и социальной ответственности, а также продвигать ценности заботы о животных через искусство.

Программа мероприятия была насыщенной и разнообразной:

Выставка профессиональных художников — публике были представлены современные произведения искусства на тему животных. Эти работы были выставлены на продажу на онлайн-платформе ArtMarket.az, что обеспечило удобство для покупателей и прозрачность перечисления средств на благотворительные цели.

Работы и рисунки детей и юных художников, наполненные искренней любовью и заботой о животных.

Фотовыставка Рустама Фармана, где были показаны крупноформатные портреты известных людей с их питомцами, подчеркивающие значимость животных в жизни человека.

Благотворительная ярмарка, на которой были представлены изделия ручной работы на тему животных.

Дефиле с участием домашних животных, которое стало одним из самых трогательных и запоминающихся моментов вечера.

В течение всего мероприятия звучала живая музыка в исполнении DJ Azad, которая создавала особую атмосферу праздника.

С приветственным словом выступил глава Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов, выразив благодарность партнерам и участникам проекта. Он отметил, что Arts Council Azerbaijan как международная культурная платформа продолжит продвигать идеи гуманизма, милосердия и заботы о природе и животных через искусство и социальные проекты.

Заместитель руководителя аппарата Администрации Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» Рена Насирова-Мустафаева в своем выступлении подчеркнула значение проекта с точки зрения продвижения гуманистических ценностей и отметила его вклад в формирование общественного сознания.

В своем выступлении автор проекта Сурая Мамедли подчеркнула:

«Проект «Истории с улиц» впервые был начат как CAS-проект в рамках программы IBDP лицея №132-134 и был нацелен на привлечение внимания к трудностям, с которыми сталкиваются бездомные животные. Сегодняшнее мероприятие ещё раз доказало, что с помощью искусства и творческих инициатив мы с моими одноклассниками можем донести эту тему до широкой аудитории»

Проект был однодневным и успешно завершился в этот же день.

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