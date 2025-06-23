В Ичеришехер состоялось открытие социального проекта «Истории с улиц» - ФОТО
20 июня 2025 года при поддержке Администрации Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» и при организационной поддержке Arts Council Azerbaijan на площади Гоша Гала в Ичеришехер состоялось открытие социального и благотворительного проекта «Истории с улиц».
Автором проекта является Сурая Мамедли.
Главная цель проекта — призвать общество не оставаться равнодушным к судьбе бездомных животных, укрепить в обществе чувство милосердия, сострадания и социальной ответственности, а также продвигать ценности заботы о животных через искусство.
Программа мероприятия была насыщенной и разнообразной:
Выставка профессиональных художников — публике были представлены современные произведения искусства на тему животных. Эти работы были выставлены на продажу на онлайн-платформе ArtMarket.az, что обеспечило удобство для покупателей и прозрачность перечисления средств на благотворительные цели.
Работы и рисунки детей и юных художников, наполненные искренней любовью и заботой о животных.
Фотовыставка Рустама Фармана, где были показаны крупноформатные портреты известных людей с их питомцами, подчеркивающие значимость животных в жизни человека.
Благотворительная ярмарка, на которой были представлены изделия ручной работы на тему животных.
Дефиле с участием домашних животных, которое стало одним из самых трогательных и запоминающихся моментов вечера.
В течение всего мероприятия звучала живая музыка в исполнении DJ Azad, которая создавала особую атмосферу праздника.
С приветственным словом выступил глава Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов, выразив благодарность партнерам и участникам проекта. Он отметил, что Arts Council Azerbaijan как международная культурная платформа продолжит продвигать идеи гуманизма, милосердия и заботы о природе и животных через искусство и социальные проекты.
Заместитель руководителя аппарата Администрации Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» Рена Насирова-Мустафаева в своем выступлении подчеркнула значение проекта с точки зрения продвижения гуманистических ценностей и отметила его вклад в формирование общественного сознания.
В своем выступлении автор проекта Сурая Мамедли подчеркнула:
«Проект «Истории с улиц» впервые был начат как CAS-проект в рамках программы IBDP лицея №132-134 и был нацелен на привлечение внимания к трудностям, с которыми сталкиваются бездомные животные. Сегодняшнее мероприятие ещё раз доказало, что с помощью искусства и творческих инициатив мы с моими одноклассниками можем донести эту тему до широкой аудитории»
Проект был однодневным и успешно завершился в этот же день.
Информационная поддержка: Artnews.az, 1news.az, Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az, Azertac.az