Лейла Алиева и Арзу Алиева встретились в Хызы с участником проекта «Юный пчеловод» - ФОТО

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева в рамках поездки в Хызинский район стали гостями проживающих в поселке Алтыагадж семьи Дадашевых, являющейся одним из участников проекта «Юный пчеловод».

Как сообщили в Общественном объединении IDEA, в ходе встречи состоялась теплая беседа с членами семьи, которые рассказали о полученном в рамках проекта опыте и поделились будущими планами. Члены семьи выразили искреннюю благодарность за инициативу реализации этого проекта, а также личное посещение Лейлой Алиевой и Арзу Алиевой.

Основная цель проекта «Юный пчеловод» - повышение интереса молодых семей в регионах к пчеловодству, поддержка их занятости и экологически устойчивого малого семейного бизнеса.

Отметим, что отец участницы проекта Севиндж Дадашевой - Адыгёзал Сафаров, в 1994 году встречался с общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, и благодаря его поддержке был направлен Союзом азербайджанских фермерских хозяйств в американский штат Айова для участия в программе обмена опытом в сфере сельского хозяйства и фермерства.

Источник: АЗЕРТАДЖ