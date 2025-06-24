Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в открытии Детско-юношеской спортивно-шахматной школы в Хызы - ФОТО

23 июня вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева посетили Хызинский район.

Как сообщили в Общественном объединении IDEA, в рамках поездки состоялось открытие Детско-юношеской спортивно-шахматной школы Хызинского района, которая была капитально реконструирована по инициативе Лейлы Алиевой. Обновленное здание школы оснащено необходимым учебным оборудованием, созданы условия для обучения, направленные на интеллектуальное развитие детей.

Лейла Алиева ознакомилась с созданными в школе условиями, провела теплую беседу с учащимися, поинтересовалась их достижениями в сфере образования.

Лейле Алиевой была предоставлена подробная информация о деятельности школы и организуемых здесь уроках шахмат. В ходе мероприятия школьникам были вручены различные подарки.

Кроме того, около 100 детей в поселке Гилязи Хызинского района получили в подарок комплекты спортивной формы и футбольные мячи.

Источник: АЗЕРТАДЖ