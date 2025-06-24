Продлен арест журналистов, задержанных по делу «Meydan TV»

Продлен срок меры пресечения в отношении журналистов, арестованных по делу «Meydan TV».

Как сообщает АПА, решение было вынесено сегодня на судебных процессах в Хатаинском районном суде.

Согласно решению, срок меры пресечения, избранной в отношении журналистов Рамина Деко (Джабраилзаде), Айнур Эльгюнеш (Ганбаровой), Айтадж Тапдыг (Ахмедовой), Натига Джавадлы, Хаялы Агаевой, Ульви Тахирова, Айсель Умудовой, Шамшад Аги, Фатимы Мовламлы, Нурлана Либре (Гахраманлы), Ульвии Али (Гулиевой), продлен на 3 месяца.

Напомним, в декабре прошлого года по делу «Meydan TV» были задержаны Рамин Деко, Айнур Эльгюнеш, Айтадж Тапдыг, Натиг Джавадлы, Хаяла Агаева, Ульви Тахиров и Айсель Умудова. Тогда же в их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста. В главном управлении полиции города Баку им было предъявлено обвинение по статье 206.3.2 Уголовного кодекса Азербайджана — «Контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору».

В феврале этого года в рамках дела был арестован главный редактор сайта «Arqument.az» Шамшад Ага, а также журналисты Фатима Мовламлы и Нурлан Гахраманлы (Либре).

В марте суд избрал меру пресечения в виде ареста для журналистки Улвии Али (Гулиевой).