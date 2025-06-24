На азербайджано-иранской границе радиоактивного загрязнения воздуха не зафиксировано — СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Как сообщалось ранее, специалисты мобильных групп, сформированных из сотрудников Государственного агентства по регулированию ядерной и радиологической деятельности при Министерстве по чрезвычайным ситуациям, специального комбината «Изотоп» и Радиационно-химической лаборатории Войск гражданской обороны, продолжают регулярные обследования вдоль южной границы страны (в 30 населённых пунктах), включая территорию Нахичеванской Автономной Республики.

Цель обследований — измерение радиационного фона с использованием специализированного оборудования.

Об этом говорится в совместном сообщении пресс-служб Министерств по чрезвычайным ситуациям, экологии и природным ресурсам, цифрового развития и транспорта.

По итогам проведённых замеров на сегодняшний день превышения естественного радиационного фона в окружающей среде не зафиксировано.

Для обеспечения непрерывного контроля радиационной обстановки на территории страны, в том числе в приграничных регионах, функционируют автоматизированные станции мониторинга окружающей среды, установленные Министерством экологии и природных ресурсов в таких приграничных районах, как Астара, Бейлаган, Зангилан, Садарак и другие.

Через эти станции ведётся ежедневное наблюдение за уровнем радиационного фона. Согласно текущим данным, каких-либо признаков радиоактивного загрязнения в атмосфере не выявлено.

Параллельно Департаментом ядерных исследований Агентства по инновациям и цифровому развитию проводятся радиологические и радиоэкологические исследования в южных приграничных районах Азербайджана — Астаре, Ленкорани, Масаллы, Джалилабаде и Билясуваре.

Измерения и анализы проводятся в соответствии со стандартами безопасности и рекомендациями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Исследования охватывают параметры в воздухе, почве и речной воде:

Результаты:

В образцах воздуха, почвы, дождевой и речной воды не выявлено ни обогащённых значений урановых изотопов, ни каких-либо искусственных радионуклидов.

Уровни альфа- и бета-активности в воздухе находятся в пределах естественного фона.

По результатам автогамма- и стационарных дозиметрических измерений фоны гамма- и нейтронного излучения также находятся на безопасном уровне.

Отметим, что информация о результатах проводимых обследований будет регулярно доводиться до общественности.