Тегеран опроверг Трампа по части достижения окончательной договоренности о перемирии с Израилем

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи опроверг утверждение президента США Дональда Трампа о достижении договоренности о перемирии.

«На данный момент НЕТ «соглашения» о каком-либо прекращении огня или военных действий. Однако мы не намерены продолжать наш (военный – ред.) ответ при условии, что израильский режим прекратит свою незаконную агрессию против иранского народа не позднее 4 утра по тегеранскому времени», - написал Аракчи, добавив, что «окончательное решение о прекращении наших военных действий будет принято позднее».

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп успел поздравить «всех» с достижением договоренности о прекращении огня между Израилем и Ираном.

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