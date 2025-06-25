Азербайджан избран в члены Комитета ООН по трудовым мигрантам

Азербайджан стал членом Комитета ООН по трудовым мигрантам на 2026-2029 годы.

Избрание республики состоялось в рамках прошедшего накануне в Нью-Йорке 12-го заседания государств-участников Международной конвенции «О защите прав всех трудовых мигрантов и членов их семей».

На конкурентных выборах за вакантные места наряду с Азербайджаном боролись кандидаты из 7 стран. Представитель Азербайджана был избран в состав Комитета, получив наибольшее количество голосов среди всех кандидатов в первом туре голосования.

Комитет ООН по трудовым мигрантам состоит из 14 независимых экспертов, которые следят за выполнением Международной конвенции «О защите прав всех трудовых мигрантов и членов их семей».

Помимо вышеуказанного Комитета, Азербайджан также представлен ​​в таких договорных органах ООН по правам человека, как Комитет по устранению дискриминации в отношении женщин и Комитет по экономическим, социальным и культурным правам.