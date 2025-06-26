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ДТП в Гейчае: мотоциклист скончался в больнице

First News Media16:00 - Сегодня
ДТП в Гейчае: мотоциклист скончался в больнице

В Гейчае в результате столкновения автомобиля с мотоциклом погиб человек.

Как сообщает Report, трагедия произошла на территории Гейчайского района.

По предварительным данным, автомобиль марки ВАЗ 2107 столкнулся с мотоциклом. В результате ДТП тяжелые телесные повреждения получил водитель мотоцикла — Камиль Абдуллаев.

Пострадавший был экстренно доставлен машиной скорой помощи в Центральную районную больницу, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось — он скончался от полученных травм.

По факту происшествия начато расследование.

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