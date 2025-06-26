Во Франции зафиксировали более 75 тысяч разрядов молний

Во Франции зарегистрировали более 75 тысяч разрядов молний в ходе беспрецедентной грозы, обрушившейся на территорию страны накануне, двое человек погибли, еще 17 пострадали, сообщает радиостанция Franceinfo.

«Французская обсерватория торнадо и сильных гроз сообщила, что за двое суток в небе было зафиксировано более 75 000 ударов молний»,- сообщила радиостанция, передает РИА Новости.

После волны жары во Франции, когда температуры в ряде городов достигли 35-40 градусов, на страну обрушились беспрецедентные по мощности грозы. Национальная метеослужба «Метео-Франс» ввела предпоследний, оранжевый, уровень погодной угрозы почти в половине департаментов страны (42).

Из-за порывов ветра, достигавших скорости 140 км/ч, повалило множество деревьев, были повреждены ЛЭП. От падения деревьев погибли мужчина 59 лет и 12-летний ребенок. Как сообщили в оперативном центре управления кризисными ситуациями гражданской безопасности, еще 17 человек пострадали, одни из них находится в критическом состоянии.