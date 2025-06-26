Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 27 июня.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков, юго-западный ветер днем сменится на умеренный северо-западный.

Температура воздуха ночью составит 19-22°, днем 28-33° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы - 757 миллиметров ртутного столба.

Относительная влажность воздуха ночью 65-75%, днем 45-55%.

Ожидаемые погодные условия на пляжах Абшерона: юго-западный ветер днем сменится на умеренный северо-западный.

Температура морской воды на северных пляжах - Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба - составит 22-23°, на южных пляжах - Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово - 23-24° тепла.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы и град. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается туман, восточный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха составит 17-22°, днем 31-36° тепла, в горах ночью 8-13°, днем 20-25° тепла.

Источник: АЗЕРТАДЖ