Азербайджан и Беларусь укрепляют связи в сфере СМИ - ФОТО

В Минске состоялась конференция на тему «Азербайджан и белорусские СМИ: перспективы совместного сотрудничества», приуроченная к 150-летию Национальной прессы Азербайджана.

В мероприятии приняли участие журналисты, редакторы, медиаэксперты и представители профильных вузов из Азербайджана и Беларуси.

Как сообщает 1news.az, с приветственными словами и докладами на конференции выступили председатель Союза журналистов Беларуси, депутат Андрей Кривошеев, декан факультета журналистики Белорусского государственного университета Алексей Беляев, главный редактор газеты «Вечерний Минск» Юлия Денищик, заместитель генерального директора телеканала «Беларусь 24» Дмитрий Воронюк, заместитель директора Национального радио Беларуси Надежда Лысенко, известный блогер Виталий Храмцов, член Правления Совета прессы Азербайджана Хаджибей Гейдарли, главный редактор информационного портала Editor.az Фарид Шахбазлы и доктор философии в области общественных связей Мюшфиг Гусейнов.

В центре обсуждений оказались вопросы расширения сотрудничества в медиа-сфере, включая организацию пресс-туров для молодых журналистов и блогеров, обмен мультимедийным контентом и реализацию совместных информационных проектов.

Хаджибей Гейдарли подчеркнул высокий уровень двусторонних отношений между Азербайджаном и Беларусью, отметив, что тесное взаимодействие в области медиа может сыграть важную роль в противодействии дезинформации:

«Азербайджан и Беларусь неизменно поддерживают друг друга на международной арене. Мы намерены с Союзом журналистов Беларуси вывести медиа-сотрудничество на новый уровень, в том числе через совместную борьбу с фейковыми новостями».

Руководитель Editor.az Фарид Шахбазлы акцентировал внимание на важности молодежного участия и информационной безопасности:

«СМИ — это мощный инструмент влияния. В условиях глобальных вызовов особенно актуальными становятся темы информационной гигиены, безопасности, воздействия социальных сетей. Молодежь наших стран должна чаще встречаться, проводить совместные тренинги и медиафорумы».

Андрей Кривошеев, председатель Союза журналистов Беларуси, сообщил о планах по созданию совместных медиа-школ, запуску блогерских инициатив и пресс-туров.

Декан факультета журналистики БГУ Алексей Беляев выразил заинтересованность в академическом обмене:

«Мы готовы направлять студентов на практику в Азербайджан и заинтересованы в совместных образовательных и творческих проектах со студентами-журналистами, а также в обмене преподавательским составом».