В Баку отец и сын попались на хранении наркотиков — тайник был в холодильнике

В Баку задержаны отец и сын, хранившие наркотики в холодильнике.

Как сообщили в МВД, в ходе оперативных мероприятий, проведённых сотрудниками 23-го отделения полиции Низаминского района, в поселке Кешля были задержаны ранее неоднократно судимый 61-летний Дилавер Меликов и его 38-летний сын Эмиль Меликов.

По данным следствия, оба занимались сбытом наркотических веществ.

В ходе обыска в их доме сотрудники полиции обнаружили свёртки с марихуаной и метамфетамином, спрятанные в холодильнике. По словам задержанных, наркотики предназначались для последующей продажи.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.