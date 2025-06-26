Состоялся очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной

В рамках Стамбульских договоренностей прошел очередной этап обмена пленными между Россией и Украиной, сообщает РБК.

«Обмен пленными был паритетный. Работа продолжается», — сообщил он.

Российское Минобороны позднее подтвердило обмен пленными с Киевом. В ведомстве уточнили, что группа российских военнослужащих находится на территории Белоруссии. Там им оказывают медицинскую и психологическую помощь.

Россия и Украина согласовали обмены военнопленными, в том числе тяжелоранеными и теми, кто моложе 25 лет, на последних переговорах в Стамбуле 2 июня. Стороны уже провели несколько раундов обмена, численность возвращенных Москве и Киеву не раскрывалась.